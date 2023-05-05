'Вас на убой отправили': жена оккупанта осознала настоящее назначение мобилизации. Перехват

Жители страны-агрессора России, которая напала на Украину, начали прозревать, что российских мужчин отправляют на передовую "на убой". Жена одного из "мобиков" пожаловалась, что военное руководство РФ не собирается возвращать своих оккупантов домой.

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Перехват телефонного разговора россиянки был опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Гражданка страны-террориста отметила, что в России все молчат о реальном положении дел на передовой в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она подчеркнула, что Россия организовала так называемую частичную мобилизацию, чтобы отправить мужчин "на убой". В то же время россиянка сказала, что никто не хочет искать выход из сложившейся ситуации.

Также она отметила, что в российских оккупационных войсках солдат, которых отправляют разрушать украинские города, мародерить, убивать мирных украинцев и захватывать населенные пункты "никто не ценит".

"Вас на убой отправили! Давайте все будем молчать, действительно бл*ть... Выбора нет, да вы не хотите искать! Что бы ты понимал, знаешь, что мне сегодня сказали? В девятку даже зеков не берут, а берут на убой. Никого там не ценят!" – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупационной армии России военное командование принимает решение возвращать на фронт в Украину даже тех оккупантов, которые получили серьезные ранения. Жена одного солдата вражеской армии рассказала, что в часть вернули захватчика, которому оторвало половину руки.

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