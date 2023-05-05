ВСУ уничтожили склады боеприпасов ЧВК 'Вагнер' в Бахмуте – Маляр

Украинские воины, защищающие город-крепость Бахмут, продолжают наносить потери наемникам из ЧВК "Вагнер". В частности, они взорвали склады боеприпасов захватчиков на Бахмутском направлении.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она не уточнила, произошло ли поражение до или после очередной истерики владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за "снарядного голода", от которого страдают в Бахмуте российские наемники.

Маляр отметила, что украинские защитники не только защищают свои позиции, но и атакуют. Также они методически уничтожают вражеские запасы боеприпасов в районе Бахмута.

"С нашей стороны совершаются не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия. У нас есть новость, что наши бойцы уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев". Поэтому мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника", – отметила Маляр.

Замминистра не уточнила, сколько именно вражеских складов было взорвано в Бахмуте. Также она улыбкой отреагировала на вопрос ведущих, не с этими ли успехами украинских воинов связано заявление Пригожина о выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита боеприпасов.

Напомним, утром 5 мая Пригожин заявил о выводе ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Город, где, по словам российского олигарха, украинские силы якобы удерживают чуть менее 3 квадратных километров, он собрался "передать российской позорно убегающей из Изюма и Лимана".

В своем эмоциональном спиче об отводе наемников он сослался на необходимость "зализать раны" и обвинил военное командование РФ в трусости, зависти и умышленном прекращении поставки боеприпасов "вагнеровцам" с целью "украсть победу" у Пригожина.