'СВО пошла не по плану': Пригожин снова заявил о выводе ЧВК 'Вагнер' из Бахмута и упомянул позор армии РФ под Изюмом. Видео

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая наемники этой ЧВК намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, который испытывают "вагнеровцы".

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Бахмут он намерен "передать" подразделениям министерства обороны РФ, которые "бежали позорно из Изюма и Лимана". Об этом Пригожин заявил в видеообращении, обнародованном 5 мая.

В своем обращении российский олигарх заявил, что ЧВК "Вагнер" попросили "помочь, когда СВО пошла не по плану" еще 16 марта прошлого года. Спустя три дня наемники "прибыли из Африки, полностью экипированные и сразу з колес вступили в бой".

Себе в заслуги он записал бои за Попасную, которую Пригожин назвал "самым тяжелым местом" и то, что город к 9 мая был оккупирован.

"Потом, чтобы спасти армию (ВС РФ. – Ред.), которая бежала позорно из Изюма и Лимана, заняли линию фронта более 130 км и сдержали натиск противника. А 8 ноября 2022 года, для того. чтобы дать армии передышку, для того, чтобы стянуть все силы на себя, жертвуя своими жизнями, начали операцию "Бахмутская мясорубка". В этой "Бахмутской мясорубке" показали успех и хороший результат, от чего некоторых деятелей, околовоенных бюрократов из минобороны задавила жлоба, по-русски говоря. И поэтому нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов – снарядный голод – которые лежат свободно на складах", – выдал Пригожин.

По его словам, ЧВК "Вагнер" получала "не более 30% от потребностей", вследствие чего наемники несли потери "значительно выше, чем должны были быть".

"Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы и мы получаем не более 10%. Мы собирались к 9 мая 2023 года, овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами!" – заявил Пригожин.

Владелец частной армии заявил, что с 10 мая его наемники начнут выход из Бахмута, бои за который за многие месяцы в сознании россиян уже сравнялись с битвой за Сталинград.

"Я сообщаю официально министру обороны, начальнику генштаба, верховному главнокомандующему: нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45-ти. Но если по причине вашей мелкой зависти вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута – это ваши проблемы", – выдвинул ультиматум "повар Путина.

При этом он потребовал от российского военного командования подписать "боевое распоряжение" о выводе наемников из Бахмута и заговорил о "блеске русского оружия", которое вот уже более года "ослепляет" весь мир, по недоразумению ранее считавший российскую армию "второй в мире".

"Поэтому я прошу НГШ подписать боевое распоряжение. В наш адрес не было написано ни одной бумаги за всю войну. Потому что руководство трусит брать на себя ответственность как при наступлении, так и при выходе. Поэтому мы ждем боевое распоряжение на выход из Бахмута. До 9 числа, несмотря на то, что боеприпасы у нас практически закончились, мы останемся в Бахмуте, чтобы в этот священный праздник для всего народа России не посрамить блеск русского оружия. А затем мы выйдем в тыловые лагеря, после 400 дней ежедневной тяжелой работы. И в этих тыловых лагерях будем ждать, когда мы снова понадобимся народу России. Думаю, что это произойдет уже вот-вот. Потому что вы не в состоянии управлять тем, на что вас поставили", – резюмировал Пригожин.

Напомним, накануне, 4 мая, Пригожин устроил показательную истерику на фоне тел вагнеровцев и обматерил Герасимова и Шойгу. Владелец российской ЧВК заявляет, что в том, что наемники несут колоссальные потери в живой силе, виновны именно эти представители военного руководства РФ, которые якобы умышленно устроили для наемников "снарядный голод".

При этом тогда Пригожин говорил о том, что потребности ЧВК в боеприпасах удовлетворяются на 30%, хотя в заявлении о выводе наемников из Бахмута уже утверждает, что "с 1 мая фактически прекратили любые поставки", а до того в течение месяца поставляли якобы не более 10% от запрошенного количества.

Также Пригожин заявлял, что Вооруженные силы Украины якобы уже начали контрнаступление и в ближайшее время оно якобы перейдет в активную фазу.