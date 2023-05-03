'Активная фаза начнется в ближайшие дни': Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже продолжается

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что украинские защитники уже пошли в наступление. По его убеждению, в ближайшие дни начнется активная фаза контрнаступления ВСУ.

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Об этом "повар Путина" заявил в своем очередном аудио-обращении, которое он опубликовал в Telegram-канале.

Пригожин в очередной раз также заявил о неприкрытых флангах российской армии.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта".

Если внутри нашего фронта мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не лучшим образом. И потому наши фланги... насколько они надежны... я пока промолчу по вежливости.

Уже все ушло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни", – заявил основатель ЧВК "Вагнер".

Также Пригожин отметил, что украинцы активизировались "за пределами исторических границ Украины". Он пояснил, что подразумевает "ситуации с поездами, беспилотниками" и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пригожин заявил, что его группировка "заканчивается" и вскоре "уйдет в историю". Такое громкое заявление он сделал после огромных потерь в Бахме.