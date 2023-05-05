Точно в цель: бойцы ВСУ ювелирным попаданием уничтожили базу окупантов. Видео

Украинские защитники из подразделения аэроразведки "VOG-17" уничтожили командно-наблюдательный пункт (КСП) российских захватчиков на одном из направлений. Для ликвидации оккупантов наши бойцы использовали боеприпас с посланием для россиян – на нем написали: "За Херсон".

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ". Как видно из кадров, снаряд с дрона украинские воины сбросили на цель ночью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Аэроразведчики следили за российскими оккупантами, находящимися на левобережье Херсонской области. С помощью БПЛА они обнаружили расположение вражеского КСП в одном из захваченных домов.

На кадрах видно, как в КСП сначала заходят три боевика, потом в гараж заезжает вражеский автомобиль, ему открывает ворота еще один боевик. После этого в дом заходят еще трое оккупантов из офицерского состава. Следовательно, нетрудно предположить, если в машине был только сам водитель, всего в КСП находилось по меньшей мере 8 оккупантов.

Дождавшись ночи, наши военные с помощью беспилотника и гранаты VOG нанесли точный удар по цели, которым уничтожили КСП вместе с живой силой врага.

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