Оккупанты ночью атаковали Украину иранскими 'Шахедами': 35 из 35 дронов уничтожили силы ПВО

Защитники украинского неба отбили еще одну воздушную атаку РФ, которую та устроила по нашим регионам в ночь с 7 на 8 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Более подробную информацию о сбитии вражеских целей со временем предоставят в Воздушных силах.

"Ночью, 8 мая 2023 года, враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", – отметили в Генштабе.

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Напомним, что во время воздушной тревоги, объявленной в большинстве областей Украины, кроме западных, около полуночи понедельника российские дроны-камикадзе сбили над Киевом. При этом их обломки в нескольких районах столицы повредили жилой дом, газовую трубу, резервуар с топливом. В результате происшествия есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны впервые с начала войны и первыми в мире сбили баллистическую ракету "Кинжал". Цель, которую запустили по нашей стране российские войска, защитники обезвредили с ЗРК Patriot, который никогда еще не работал с подобными.

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