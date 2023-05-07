Украина первой в мире сбила ракету 'Кинжал' из ЗРК Patriot, – Игнат

Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти системы никогда не работали с подобными целями.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что подобных случаев в мире еще не было.

"У нас есть оружие против баллистики, именно его мы давно просили у наших партнеров. Это и Patriot, и SAMP/T, способные сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как X-47 "Кинжал"", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что россияне позиционируют ракеты X-47 "Кинжал" как "супероружие" и до сих пор не могут поверить, что ВСУ удалось сбить одну из таких.

"Слишком рано россияне узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро публиковать", – добавил спикер Воздушных сил.

Он подчеркнул, что радоваться рано, поскольку наши Силы обороны пока имеют недостаточно комплексов, чтобы полностью "закрыть" небо от баллистических ракет. Поэтому Украине необходимы истребители F-16, которые смогут сбивать аэродинамические цели, а также значительно больше систем ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T. Об этом регулярно ведутся переговоры с партнерами.

Напомним: украинская ПВО впервые сбила российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал" в ночь на 4 мая в небе над Киевщиной. Сбить вражескую ракету удалось с помощью американского ЗРК MIM-104 Patriot, переданного Украине западными партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля на защиту Украины встал второй дивизион ЗРК Patriot. В ВСУ выделили существенный плюс их применения на войне против России – психологический эффект на солдат армии РФ.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже коленки будут трястись", – отметил Игнат.

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