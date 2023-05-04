'Коленки будут трястись': в Воздушных силах рассказали о существенном плюсе ЗРК Patriot

Воздушные силы Украины выделили существенный плюс применения ЗРК Patriot на войне против России. Это психологический эффект на солдат армии РФ.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. В Воздушных силах призвали Запад предоставить Украине больше данного типа вооружения.

Игнат заявил, что установка комплекса Patriot на границе не является оптимальным вариантом, поскольку он может быть поражен российской артиллерией. Однако, размещение комплекса на определенном расстоянии от границы все еще может сыграть важную роль, даже с моральной точки зрения, в некоторых направлениях.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 км, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде... А если комплексы начнут еще их уничтожать... Я думаю, такое произойдет", – сказал Игнат.

Тем не менее, как отметил пресс-секретарь ВС, линия столкновения очень протяженная, и система Patriot может надежно функционировать в радиусе более 100-150 километров.

Юрий Игнат призвал западных партнеров предоставить Украине ЗРК Patriot в большем количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– второй дивизион ЗРК "Patriot" уже встал на защиту Украины. Таким образом, противовоздушные силы обороны продолжают усиливаться;

– спикер Воздушных сил ВСУ пояснил, что ЗРК Patriot позволит украинской армии оттеснять авиацию вражеских войск России подальше от границ Украины. Эту систему противовоздушной обороны Силы обороны нашей страны уже получили от Германии.

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