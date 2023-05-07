'Радоваться рано!' Игнат прокомментировал сбитие ракеты 'Кинжал' в Украине

Украине благодаря ЗРК Patriot впервые удалось уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Однако радоваться этому рано, поскольку у наших войск все еще мало таких систем ПВО.

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Более того, информация об уничтожении баллистики была распространена слишком быстро и россияне рано об этом узнали. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что до сих пор Patriot никогда не работал с таким типом целей как ракета "Кинжал", однако справился в этот раз успешно.

"Слишком рано россияне узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро публиковать", – отметил спикер Воздушных сил.

В настоящее время Украина нуждается в значительно большем количестве систем ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T, чтобы защитить крупные города, объекты инфраструктуры и атомной энергетики. Об этом наше государство постоянно говорит с партнерами.

"Против баллистики нужно оружие именно для этой цели", – подчеркнул Игнат, добавив, что ЗРК Patriot – более дальнобойная система в плане аэродинамических целей.

Кроме того, нам необходимы западные истребители F-16, которые станут частью ПВО.

Спикер также пояснил, что сбитие "Кинжалов" до сих пор остается сложной задачей, поскольку их носителями являются в основном самолеты МиГ-31К. Такое судно поднимает ракету очень высоко, откуда происходит пуск. Боеприпас разгоняется до высокой скорости, в результате чего ее трудно обнаружить.

До недавнего времени у Украины не было средств, чтобы сбить "Кинжал". Но теперь перехватить эту ракету возможно благодаря ЗРК Patriot, хотя тоже не 100%. Кроме того, Игнат выразил надежду, что Украина получит обещанный FSAF SAMP/T, который тоже удачно проявит себя против баллистических целей.

Напомним: украинская ПВО впервые сбила российскую баллистическую ракету Х-47 "Кинжал" в ночь на 4 мая в небе над Киевщиной. Сбить вражескую ракету удалось с помощью американского ЗРК MIM-104 Patriot, переданного Украине западными партнерами.

Российские ракеты Х-47 М "Кинжал" появились на вооружении армии РФ с 2018 года. В РФ их называют "гиперзвуковыми", на самом же деле это баллистическая ракета.

Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12 000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вечером 6 мая украинские воины сбили над Днепропетровщиной иранский дрон-камикадзе Shahed 136. Днем же защитники приземлили российский БпЛА, предположительно, "Орлан-10" над Донетчиной;

– Кроме того, 6 мая украинские военные подтвердили пять случаев ликвидации вражеских беспилотных летальных аппаратов. Отмечается, что ВС РФ активизировали работу БПЛА разных типов по всей линии фронта.

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