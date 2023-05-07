В небе над Днепропетровщиной украинские силы сбили вражеский беспилотник: фото с места

Вечером 6 мая украинские воины сбили над Днепропетровщиной иранский дрон-камикадзе Shahed 136. Днем же защитники приземлили российский БПЛА, вероятно, "ОРЛАН-10", над Донетчиной.

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В противодействии вражеским беспилотникам зенитным ракетным подразделениям Вооруженных сил Украины помогают специалисты радиотехнических войск. Об этом рассказали в Воздушном командовании "Восток".

"6 мая по состоянию на 21:30 подразделением ППК "Восток" в районе населенного пункта Сухая Калина Днепропетровской области уничтожен Shahed 136, днем перед тем еще один вражеский БПЛА "долетался" в районе населенного пункта Славянка Донецкой области, вероятно, это был " Орлан", – рассказали в ВК "Восток".

В Воздушном командовании "Восток" добавили, что весомую помощь украинской ПВО оказывают радиотехнические войска.

"Следует отметить, что точная работа наших ПВО не возможна без специалистов радиотехнических войск. Они на сегодняшний день являются не только "глазами" для зенитных ракетных подразделений, но и на собственном счету имеют весомое количество сбитых вражеских целей", – говорится в сообщении.

В ВК "Восход" также показали фотографию с работой радиотехнических войск.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ с помощью дрона уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П". Этот комплекс, которых на вооружении РФ не так много, позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск.

Уничтожен "Муром-П" с помощью мощного fpv-дрона Phoenix 03 Heavy ucav, приобретенного благодаря донатам украинцев на UNITED24.