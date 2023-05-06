В течение суток ВСУ сбили 5 беспилотников – Воздушные силы

В течение субботы, 6 мая, украинские военные подтвердили пять случаев ликвидации вражеских беспилотных детальных аппаратов. Отмечается, что ВС РФ активизировали работу БПЛА разных типов по всей линии фронта.

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За сутки Сили обороны сбили четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет". Об этом отчиталась пресс-служба Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"Уничтожено пять вражеских БПЛА!.. Всем спасибо за боевую работу! Вместе к победе!" – написали представители Воздушных сил.

Добавим, что, согласно статистике Генерального штаба ВСУ, 5 мая российские войска лишились еще 14 "птичек" оперативно-тактического уровня. Всего за все время полномасштабного вторжения оккупационные войска потеряли 2554 таких БПЛА.

Сколько другой военной техники врага сожгли наши защитники, можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За последние сутки оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка, Херсон. Самые трудные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

– Последнюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины (на вечер 6 мая) можно найти здесь.

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