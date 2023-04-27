Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе: командующий Воздушными силами показал фото

Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже встал на защиту Украины. Таким образом, противовоздушные силы обороны продолжают усиливаться.

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Фото на фоне долгожданной техники сделал командующий Воздушными силами нашего государства Николай Олещук. Он заверил, что Украина уверенно приближает свою победу.

Напомним: несколько дней назад на боевое дежурство в Украине стал первый дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, другие дивизионы "в пути", но тоже уже скоро будут защищать украинцев.

Игнат добавил, что системы Patriot используют ракеты разного типа, в частности, против баллистики, аэродинамических целей. По словам спикера Воздушных сил, указанные ЗРК способны сбивать переработанные российскими оккупантами ракеты С-300, потому что их запускают по баллистической траектории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Игнат отметил, что украинская армия уже получила дальнобойный комплекс Patriot, однако полностью пазл защиты страны из воздушного пространства сложится после получения нашим государством современных истребителей F-16;

– спикер Воздушных сил ВСУ пояснил, что ЗРК Patriot позволит украинской армии оттеснять авиацию вражеских войск России подальше от границ Украины. Эту систему противовоздушной обороны Силы обороны нашей страны уже получили от Германии.

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