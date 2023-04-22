'Чтобы пазл сложился': в Воздушных силах рассказали о состоянии украинской ПВО и назвали ключевую потребность

Противовоздушная оборона Украины продолжает постепенно усиливаться благодаря помощи западных партнеров. Наша армия уже получила дальнобойный комплекс Patriot, однако полностью пазл защиты страны из воздушного пространства пока не сложился.

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Для этого Украины по-прежнему будет добиваться получения современных истребителей F-16. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, силы ПВО уже имеют на вооружении почти весь спектр западного вооружения. Игнат подчеркнул, что имеющиеся на вооружении зенитно-ракетные комплексы необходимо дополнить истребителями F-16.

"Мы уже имеем Patriot, и имеем почти весь спектр западного вооружения, который нам обещали партнеры. Для того, чтобы пазл сложился, нужно еще дополнить F-16. Понятно, что этого ожидают и пилоты, и вообще вся Украина. Усиление ПВО, безусловно, не началось вчера. Оно началось давно", – заявил Игнат.

Спикер командования Воздушных сил подчеркнул, что Украина продолжает искать методы еще большего усиления ПВО. Задача заключается в том, чтобы защитить как можно больше территорий современными средствами.

"Сегодняшняя концентрация на системах ПВО не новая, она постоянно продолжаются. Идет поиск методов, путей, где брать больше вооружения, чтобы как можно больше территорий нашей страны были насыщенны средствами ПВО разного радиуса действия", – отметил спикер Воздушных сил.

Что же касается ЗРК Patriot, Игнат отметил, что комплекс существенно усилит противовоздушную оборону Украины. Эта система поможет, в частности, отогнать подальше от границ Украины вражеские самолеты, которые запускают управляемые авиабомбы.

"Patriot, которые пришли, это существенное усиление. Комплекс имеет большую дальность, чем С-300. Это поможет нам на определенных участках, где сейчас противник применяет, в частности, управляемые авиабомбы, постепенно усиливаться. Ждем еще SAMP-T, это тоже дальнобойный комплекс, и NASAMS, который обещали нам норвежские партнеры", – сказал Игнат.

Напомним, зенитный ракетный комплекс Patriot позволит украинской армии оттеснять авиацию вражеских войск России подальше от границ Украины. Эту систему противовоздушной обороны Силы обороны нашей страны уже получили от Германии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас лучшей гарантией безопасности для нашего государства является ускорение поставок вооружения. В частности, по его словам, украинская армия нуждается в современных истребителях F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие, обучавшиеся работать с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, показали лучшие результаты, чем их американские коллеги. На развертывание комплекса воины ВСУ тратили почти вдвое меньше времени.

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