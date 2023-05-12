ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км, оккупанты понесли большие потери, – Маляр

Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра и нанесли захватчикам потери. В течение этой недели наши воины не потеряли ни одной позиции в этом городе.

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Соответствующее заявление утром 12 мая сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своем канале в Telegram. Она также отметила, что враг пытается оправдаться тем, что у него якобы не хватает снарядов, но эти сообщения не соответствуют действительности.

Как указала Маляр, Бахмут и события, связанные с ним, остаются ведущей темой для российских пропагандистов.

"Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральное", – написала она.

Противник хвалит себя, рассказывает о "победах" и придумывает сюжеты о нашем военном командовании, а также врет о нехватке оружия у оккупационных сил, чем, вероятно, преследует цель оправдать реальную ситуацию.

"А реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия:

– врагу не удалось реализовать свои планы;

– враг понес большие потери живой силы;

– наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

– никакой позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли", – написала Маляр.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины прорвали некоторые российские рубежи в ходе локальных контратак возле Бахмута.

– Владелец террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на этом направлении все развивается по самому худшему для России сценарию.

– Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский ранее также подтверждал, что захватчики отступили до 2 км в свой тыл, но не указал, на каких именно участках фронта вокруг Бахмута это произошло.

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