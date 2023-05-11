'Сдают позиции без боя': Пригожин скулит, что ситуация под Бахмутом развивается по самому худшему для России сценарию

Владелец террористической ППК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает ныть о сложной ситуации своих боевиков, в которой они оказались под Бахмутом. Он заявил, что на этом направлении все развивается по самому худшему для России сценарию.

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Пригожин, который из-за своих заявлений попал в опалу высшего руководства РФ, записал новое аудио-обращение, которое разместил в своем Telegram-канале. В нем он в очередной раз жалуется на неприкрытые фланги российской армии в эпицентре боевых действий на востоке Украины – Бахмутском направлении.

Владелец ППК "Вагнер" заявил, что территории под Бахмутом россияне сдают "практически без боя".

"Ситуация на флангах складывается по наихудшим из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", – заявил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле восприняли как "серьезную угрозу" заявления Пригожина о ситуации на фронте и критику, с которой он выступает в адрес Минобороны РФ. В окружении российского диктатора Владимира Путина расценили слова Пригожина как пересечение "красной линии", его даже хотят объявить "врагом России".

Институт изучения войны сообщил, что Пригожин попал в "ловушку" с заявлениями по Бахмуту, и теперь у ППК "Вагнер" большие проблемы.