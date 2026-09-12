Хотела стать врачом: в Сумах простились с 21-летней девушкой, которую РФ убила ударом по ТРЦ. Фото

В Сумах простились с 21-летней Таисией Москвитиной, жизнь которой оборвалась 9 сентября в результате удара российского дрона возле торгового центра. Девушка училась в медицинском институте и мечтала стать врачом.

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Об этом сообщает "Суспильне". Близкие, друзья, одногруппники и преподаватели вспоминали Таисию как доброго, светлого, ответственного и целеустремленного человека.

Таисия сознательно выбрала медицинскую профессию

Одногруппники вспоминают девушку как ответственную старосту, которая всегда поддерживала других, помогала им и активно занималась учебой.

"Она постоянно вела нас, поддерживала, была очень ответственной, жизнерадостной, целеустремленной, светлой, доброй", – подчеркнула одногруппница Юлия.

После обучения в медицинском колледже девушка сначала планировала работать косметологом, однако впоследствии решила продолжить образование и поступила в медицинский институт.

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Преподавательница Татьяна Рябенко отметила, что Таисия сознательно выбрала медицинскую профессию и искренне интересовалась этой сферой.

"В осенние семестры у меня с ней были занятия каждый четверг, и мы по четыре часа каждую неделю общались. Знаю ее парня Назара. Когда смотришь на такую молодежь, всегда радовалась про себя, что у нас она прекрасная, самая лучшая, и дети были бы лучшими врачами у нас, к таким детям хотелось обращаться. Буквально в августе я зашла в нашу больницу и услышала: "Добрый день, Татьяна Васильевна!" – это была Тая, которая пришла работать".

Это уже не первая утрата в семье за год

Как добавила Татьяна, для семьи Москвитиных эта утрата стала уже не первой за последний год. Весной Таисия пережила смерть дедушки, а всего через три недели – отца, однако, несмотря на тяжелые обстоятельства, девушка продолжала учиться и поддерживала своих преподавателей и одногруппников.

По словам знакомой семьи Ирины, девушка была очень близка со своей мамой.

"В детстве она, наверное, была самым любимым ребенком. Очень светлая девочка, красивая, милая, целеустремленная. Я пришла поддержать семью, насколько это трудно – описать словами всю тяжесть ситуации я просто не в состоянии", – сказала она.

У погибшей остались мама и старший брат.

Что предшествовало

Вечером в среду, 9 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по торговому центру в Сумах. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые, в том числе дети. Оккупанты направили на торговый центр реактивный дрон.

Вечером следующего дня россияне продолжили наносить удары беспилотниками по ТРЦ в Сумах. В результате вражеской атаки в торгово-развлекательном центре возникли пожары. После повторного удара, к счастью, погибших и раненых нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 августа в Кривом Роге простились с 49-летней Тиной Козакевич, которая погибла во время российской атаки на ТРЦ "Солнечная галерея" 21 августа. Женщина работала продавщицей в магазине специй, была очень отзывчивой, всегда поддерживала других.

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