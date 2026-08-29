Возле разрушенного ТЦ ее ждала мама: в Кривом Роге прощаются с продавщицей, которую убила Россия. Фото

29 августа в Кривом Роге прощаются с 49-летней Тиной Козакевич, которая погибла во время российского нападения на ТРЦ "Солнечная галерея" 21 августа. Женщина работала продавщицей в магазине специй, была очень отзывчивой, всегда поддерживала других.

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Об этом сообщили Суспільне Дніпро и Dnepr.info. Всего в тот день в результате российского обстрела ТЦ погибли 16 человек и около 130 получили ранения.

Остались двое сыновей

Тина работала в магазине специй The Spiceroom почти 15 лет. У женщины осталось двое сыновей – 29-летний Богдан и 20-летний Ярослав. Сама Тина была единственной дочерью у матери.

Когда россияне нанесли удар по торговому центру, родные ждали информации о судьбе женщины. В частности, возле разрушенного ТРЦ ее ждала мама. Впоследствии стало известно, что Тина погибла.

У неё было много друзей, они вспоминают ее как отзывчивого и доброжелательного человека, который всегда улыбался, мог выслушать и поддержать собеседника. Коллеги вспоминают её как приветливого и внимательного человека, который знал постоянных посетителей и помнил их предпочтения.

Главные истории дня

Тетя погибшей Нина рассказала, что сначала надеялись, что Тина в больнице.

"Сначала дали надежду, что она в больнице. Мы сколько объездили тех больниц. Нашей Тины нет... Она столько добра делала людям, у неё такая улыбка... Моя звездочка, родная", – сказала тетя погибшей Нина.

Подруга Тины Татьяна рассказала, что после прилета в торговый комплекс сразу посмотрела в телефоне, когда Тина в последний раз была в сети. Начала ей звонить, но подруга не отвечала.

Татьяна вспоминает подругу как искреннего и доброжелательного человека, который всегда мог поддержать.

"Всегда сочувствовала, всегда могла выслушать. Весёлый человек. Как бы ни было тяжело, она улыбалась, всегда находила слова поддержки. Я благодарна судьбе за то, что знаю ее, она всегда останется в моей памяти. Нет сил смириться с тем, что её больше нет", – сказала подруга.

Что известно о российской атаке на ТЦ в Кривом Роге

21 августа оккупанты вероломно атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе, дважды нанеся удары по крупнейшему городскому торгово-развлекательному центру "Солнечная галерея", внутри которого находились люди.

В результате атаки 16 человек погибли, еще 130 получили ранения. В больницы госпитализированы 52 пациента, среди них 14 детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 28 августа Россия атаковала склады "Новой почты" и предприятие в Бучанском районе Киевской области, в результате чего вспыхнули пожары. Когда на места ударов прибыли спасатели, враг нанес повторные удары.

Также мы писали о том, что 28 августа в Кривом Роге простились с отцом и сыном Максимом и Давидом Красицкими, которых убила Россия ударом по торговому центру "Солнечная галерея" 21 августа.

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