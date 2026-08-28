"Сердце разрывается на кусочки": в Кривом Роге простились с отцом и сыном, которых убила Россия ударом по ТЦ. Фото

28 августа в Кривом Роге простились с отцом и сыном Максимом и Давидом Красицкими, которых убила Россия в результате удара по торговому центру "Солнечная галерея" 21 августа. Между отцом и сыном существовала очень тесная связь, они везде были вместе.

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Об этом сообщило Суспільне Дніпро. Всего в тот день в результате российского обстрела ТЦ погибли 16 человек, около 130 получили ранения.

Что известно

Мать Давида и жена Максима Анна Красицкая рассказала, что муж и сын были очень близки, часто проводили время вдвоем, даже ездили вместе в командировки отца. Сын был очень похож на отца.

"У них была такая связь, что они постоянно были вдвоем, постоянно. Папа часто брал Давида в командировки. Давид очень походил на Максима – интеллектуальный, такой умный. Папа знал английский, немецкий язык, работал в гуманитарных организациях. Максим работал и на ЦГОК, и на СевГОК, и на предприятиях КРМЗ. Многие знали Максима, и он был очень оптимистичным, веселым. Он никогда не был грустным, ко всему относился с позитивной стороны. И Давид очень тянулся к отцу. Давид был очень похож на него, очень умный. У него было много перспектив, и он был просто замечательным ребенком, таким воспитанным", – рассказала женщина.

Главные истории дня

Алла Красицкая рассказала, что в тот день муж уволился с работы пораньше и поехал с сыновьями в торговый центр. Когда произошел взрыв, брата Давида, Матвея, отбросило взрывной волной, он чудом выжил, сейчас он находится в больнице, его должны перевести из реанимации в отделение.

"И так случилось, что они поехали все вместе, забирать Матвея. Папа раньше уволился с работы, и они поехали в ТЦ. А Матвей... это просто какое-то Божье чудо, как он выжил. Он был там рядом с ними, и его отбросило. Как он боролся за эту жизнь. Мы Матвею ничего не говорим, но он догадывается. Сегодня его уже переводят из реанимации в отделение. Я так благодарна всем, так всем благодарна, мне столько людей писали, весь Кривой Рог. Такая поддержка", – говорит Анна.

Планировал поступить в академический лицей

Давид в этом году закончил 9 классов лицея и планировал поступить в академический лицей. У него 25 августа должны были быть вступительные экзамены, рассказал исполняющий обязанности директора гимназии, в которой учился Давид, Алексей Симанько.

"Мы девять лет учили и воспитывали этого ребёнка, он был очень-очень умным, воспитанным, это была наша гордость, мы гордимся им. Давид побеждал в олимпиадах по истории, конкурсах-защитах научно-исследовательских работ МАН, очень любил свою страну, очень любил свою семью, особая связь у него была с отцом, который, кстати, помогал школе вместе с мамой. Они входили в состав родительского комитета", – рассказал он.

Что известно о российском нападении на ТЦ в Кривом Роге

21 августа оккупанты вероломно атаковали Кривой Рог с помощью дронов-камикадзе , дважды нанеся удары по крупнейшему городскому торгово-развлекательному центру "Солнечная галерея", внутри которого находились люди.

В результате атаки 16 человек погибли, ещё 130 человек получили ранения. В больницы госпитализированы 52 пациента, среди них 14 детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 28 августа Россия атаковала склады "Новой почты" и предприятие в Бучанском районе Киевской области, в результате чего вспыхнули пожары. Когда на места ударов прибыли спасатели, враг нанес повторные удары.

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