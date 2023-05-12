Защитники Украины отбили у врага территории к югу от села Ивановское на Донетчине: появились подробности

Украинские военные в ходе контрнаступательных действий освободили от российский захватчиков территории к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Это подтвердили в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар".

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Соответствующий пост появился на Telegram-канале 24-го ОШБ утром 12 мая. "Хорошие новости!" – сказано в сообщении.

Воины рассказали, что 11 мая в ходе тяжелых боев они вместе с другими подразделениями ВСУ заняли территории, которые до этого были оккупированы силами РФ. Площадь освобожденных земель не уточняется.

Силы обороны нанесли противнику существенные потери. "Врагом утрачены подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады 374-й ОСБ ВС Российской Федерации, а также оставлены позиции, занимаемые данными подразделениями", – написали наши защитники.

"Продолжаем уничтожать оккупанта вместе! Слава Украине!" – сказано в посте.

Как писал OBOZREVATEL:

– На днях украинские войска улучшили свои позиции под Бахмутом. Корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир заявил, что в результате штурмовых действий оккупантов отбросили на 500-600 метров со стороны Хромово. Силы обороны Украины заняли позиции на господствующих высотах.

– Замглавы МО Украины Анна Маляр сообщала, что наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километраи нанесли захватчикам потери.

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