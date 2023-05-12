ВСУ удалось пробить линию обороны оккупантов со стороны Хромово: новые подробности боев под Бахмутом

Украинские войска на днях улучшили свои позиции под Бахмутом. В результате штурмовых действий они отбросили оккупантов на 500-600 м со стороны Хромово и заняли позиции на господствующих высотах, что улучшило тактическую ситуацию вокруг Бахмута.

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Защитники утверждают: враг сейчас полностью деморализован, так что прорвать российскую линию обороны удалось относительно легко. Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир, который видел штурм своими глазами.

Кушнир, проведший несколько суток с одним из обороняющих Бахмут подразделений и ставший очевидцем штурмовой операции на этом направлении, констатировал: то подразделение, с которым был он, смогло прорвать российскую линию обороны со стороны Хоромового и улучшить тактические позиции.

"Им (украинским воинам. – Ред.) удалось продвинуться на 500-600 м, именно тому подразделению, с которым мы были. Там не одно подразделение было привлечено и просто всю картину я не знаю, а знаю, что украинским войскам удалось пробить, прорвать линию обороны российской армии под Бахмутом, со стороны Хромового и таким образом улучшить ситуацию с "дорогой жизни", обеспечивающей войска в самом Бахмуте, а также улучшить свои тактические позиции и закрепиться уже на выгодных господствующих высотах и иметь возможность развивать в дальнейшем успех по деоккупации или улучшению тактической ситуации вокруг Бахмута", – рассказал он.

Кушнир также отметил, что этот успех украинским воинам дался относительно легко.

"Украинской армии удалось очень легко одержать победу. Да, локальную маленькую победу в этой маленькой контрнаступательной операции, если можно ее так назвать. Потому что довольно легко удалось занять линию обороны российской армии и продвинуться вглубь", – подчеркнул корреспондент.

Он также объяснил тактические успехи украинских воинов, в частности, и деморализацией российских оккупантов, которые не понимают, за что они воюют, а следовательно – не хотят гибнуть зазря. К тому же, РФ столкнулась с определенной нехваткой живой силы.

"Это для военных может свидетельствовать о том, что сейчас на российских позициях стоят очень немотивированные военные и как раз в том месте, где мы находились, где как раз велись штурмовые действия, ВСУ захватили в плен одного из российских военных, это был мобилизованный из Санкт-Петербурга , он был немотивирован и рассказал, что на этих позициях они были все такие же, как и он, мобилизованные. На каждой позиции было недостаточное количество людей, что позволило украинской армии продвигаться вперед", – рассказал Кушнир.

По словам корреспондента, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Там идут непрерывные бои. Россияне постоянно обстреливают позиции украинских воинов из всего, что есть у них на вооружении. Однако, несмотря на это, Силы обороны Украины стоят на своих позициях.

"ВСУ укрепились, закрепили позиции, ведут оборону и ждут указаний, как действовать дальше", – отметил Кушнир.

Напомним, ранее командир подразделения спецназначения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк рассказал о ходе боев за Бахмут. По его словам, "ЧВК "Вагнер" накапливает силы, но фланги противника трещат".

Деяк отметил, что недавнее отступление противника позволило ВСУ спокойнее заезжать в город и улучшить логистику. Однако ситуация в самом Бахмуте, по его словам, не самая лучшая и во многом – неконтролируемая.

Военный подтвердил, что оккупанты контролируют около 85% Бахмута, однако украинские войска потенциально могут окружить город.