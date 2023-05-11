'ЧВК 'Вагнер' накапливает силы, но фланги противника трещат': военный рассказал о ходе боев за Бахмут

Командир подразделения спецназначения "Карпатская сечь" Тарас Деяк рассказал о ходе боев за Бахмут. Так, ситуация в городе пока крайне напряженная и сложная.

Видео дня

Об этом сообщается в Telegram-канале Радио Свобода. Так, по словам командира, недавнее отступление противника позволило ВСУ спокойнее заезжать в город и улучшить логистику.

В то же время, ситуацию в самом городе Тарас Деяк назвал нелучшей и даже неконтролируемой. Так, он подтвердил недавнее заявление Politiko о том, что в настоящее время враждебные силы контролируют около 85% Бахмута. В то же время военный называет потенциально возможным оцепление города ВСУ.

"Вероятное окружение Бахмута ВСУ возможно, но будем говорить о нем тогда, когда оно состоится", – заявил Деяк.

Он отмечает, что "вагнеровцы" активно накапливают значительные силы в черте города, поэтому в возможность их ухода боец не верит. При этом, говорит, наемники отступают с флангов и передают их регулярным войскам РФ, не знающим полную картину боевых действий.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Бахмута, у войск Путина большие проблемы. Так, неспособность окупантов защищаться от локальных украинских контратак свидетельствует об их истощении.

Как писал OBOZREVATEL, США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута и советуют не верить Пригожину. Захватчики действительно понесли потери, однако имеют значительные запасы боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!