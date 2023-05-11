США не видят признаков отступления 'вагнеровцев' из Бахмута и советуют не верить Пригожину – Politico

Большую часть территории города Бахмут Донецкой области продолжают удерживать наемники российской ЧВК "Вагнер". Захватчики действительно понесли потери, однако у них есть значительные запасы боеприпасов.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова двух высокопоставленных американских чиновников. Они отметили, что Украина также продолжает удерживать свои позиции в городе.

В то же время в США не видят никаких доказательств того, что ЧВК "Вагнер" готовится к полному отступлению из Бахмута. Боевики "повара Путина" Евгения Пригожина контролируют не менее 85% города.

В Штатах считают, что все предыдущие заявления Пригожина о возможном выходе "вагнеровцев" из города были направлены лишь на то, чтобы вызвать реакцию со стороны министерства обороны РФ. От него владелец ЧВК требовал дополнительных поставок боеприпасов.

"Мы не собираемся комментировать театральные заявления Пригожина или политическое позирование, которое происходит с ним и российскими военными лидерами. Пригожин относится к своим солдатам как к пушечному мясу, жертвуя их жизнями ради небольших успехов без видимой стратегической выгоды, чтобы попытаться достичь своих политических целей", – сказал спикер Совета национальной безопасности США.

По словам американских чиновников, Украина и РФ продолжают борьбу за Бахмут. Они также не исключают, что на помощь ЧВК "Вагнер" могут отправиться кадыровцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин так и не выполнил свою угрозу об отходе от Бахмута, что свидетельствует о том, что он понимает свою зависимость от минобороны РФ. Шантаж российского МО не дал лидеру наемников ожидаемого результата".

– Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские воины продолжают держать оборону на Бахмутском направлении. Кое-где им удаются эффективные контратаки.

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