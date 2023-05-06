'Вагнеровцев' заменят 'кадыровцы'? Глава Чечни просит Путина перебросить подразделения 'Ахмат' в Бахмут. Документ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции в Бахмуте спецназу "Ахмат" под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров уже обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой перебросить подразделения "Ахмат" в город, за который продолжают идти ожесточенные бои.

Видео дня

Об этом сообщают российские пропагандисты. В субботу Пригожин заявил, что связывается с представителями Кадырова, чтобы приступить к передаче позиций в Бахмуте.

Теперь появилось письмо главы Чечни имени Путина с соответствующей просьбой. Кадыров заявил, что "Ахмат" готов выдвигаться в Бахмут, а несколько подразделений уже двинулись на фронт. Он также раздумал, что захватить город российским оккупантам удастся уже в ближайшее время.

Ранее Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" готов заменить наемников частной военной компании, если она выведет свои подразделения. При этом заявление Пригожина о выводе боевиков из Бахмута он назвал "неприятным".

"Вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ПИК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", – заявлял глава Чечни.

Напомним, Пригожин записал видеообращение в военное командование РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Позже владелец ППК "Вагнер" заявил, что 10 мая наемники этого формирования намерены выйти из Бахмута. Такое решение он объяснил необходимостью "зализывать раны" и острым снарядным голодом, от которого страдают "вагнеровцы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки МО Украины прокомментировали заявление Пригожина о так называемом выходе наемников ПИК из Бахмута. По состоянию на 5 мая наша разведка не фиксировала никаких отводов кафиров в этом районе.

– Представитель ГУР Андрей Черняк предположил: Пригожин ноет о якобы "снарядном голоде", потому что не может выполнить обещание о захвате города до 9 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!