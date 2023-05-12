'Это не перегруппировка, а бегство': Пригожин устроил истерику из-за заявления Конашенкова по поводу боев в Донецкой области

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские регулярные войска в бегстве с позиций. Так он отреагировал на заявление представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова о "перегруппировке" на Малоильиновском направлении на востоке Украины.

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Об этом сообщили российские СМИ. В МО государства-террориста уверяли, что указанные меры приняты с целью занятия более "выгодного рубежа с учетом условий Берховского водохранилища" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"То, что сказал Конашенков, это называется бегство, а не "перегруппировка"", – заявил Пригожин.

"Если вы посмотрите на карту, на происходящее в населенном пункте Берховка – это значит, что противник подойдет к Бахмуту и будет находиться от Бахмута на расстоянии 500 м, заняв все тактические высоты с утратой (РФ. - ред.) Берховского водохранилища, территорий, которые оставили, а это 5 кв км только сегодня у противника полностью освобождена дорога Часов Яр – Бахмут, которую мы блокировали, что называлось окружением Бахмута, и противник сумеет пользоваться этой дорогой – раз, а второе – он занял тактические высоты", – пожаловался на последствия отступления оккупантов Пригожин.

Напомним: накануне Пригожин заявил, что под Бахмутом все развивается по самому худшему для России сценарию. Он посетовал на неприкрытые фланги российской армии в эпицентре боевых действий на востоке Украины – Бахмутском направлении. Также владелец ЧВК "Вагнер" отметил, что территории под Бахмутом россияне сдают "практически без боя".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что Силы обороны Украины прорвали некоторые российские рубежи во время локальных контратак возле Бахмута Донецкой области. Это вызвало ответные действия со стороны главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ, отражающих усиление паники россиян в ожидании контрнаступления ВСУ;

– в РФ обеспокоены критикой, с которой владелец террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступает в адрес Минобороны РФ, а также его словами о ситуации на фронте. В окружении российского диктатора Владимира Путина расценили последние заявления Пригожина как пересечение "красной линии", его даже хотят объявить "врагом России".

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