ВСУ перехватили тактическую инициативу и добились значительных успехов в районе Бахмута – ISW

Силы обороны Украины продолжают локальные контратаки в районе Бахмута, заставив российских захватчиков покинуть еще ряд позиций в Донецкой области. 18 мая украинские воины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в этом районе.

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Соответствующий вывод сделано в отчете, опубликованном утром в пятницу, 19 мая, американским Институтом изучения войны (ISW). Аналитики подчеркнули, что операции ВСУ на Бахмутском направлении являются продолжением локальных наступательных действий, они не говорят о начале крупного контрнаступления.

То, что у наших защитников есть успехи, подтверждали даже российские блогеры. Несколько их них утверждали, что украинские силы прорвались через оборонительные рубежи оккупантов к югу и юго-западу от Ивановского (6 км на запад от Бахмута) и к северо-западу от Клищевки (6 км на юго-запад от Бахмута).

Российские источники также писали, что захватчики "сделали жест доброй воли" с позиций севернее села Сакко и Ванцетти (15 км на север от Бахмута), но воины Сил обороны пока что не вошли в сам населенный пункт.

Подтверждал продвижение украинских героев в том числе владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. 18 мая он сообщил о том, что россияне покинули еще 570 метров территории к северу от Бахмута.

В ISW отметили: это согласуется с заявлением замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что ВСУ продвинулись на 500 метров к северу от города и на 1000 – к югу.

Официальный представитель ВСУ Сергей Череватый озвучивал данные, что за минувшие сутки Силы обороны прошли еще на 1700 метров, а 3-я отдельная штурмовая бригада заявляла, что ее контратаки расширили украинский выступ до 2000 метров в ширину и 700 в глубину.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети показали новые фото уничтоженного противником Бахмута. Раньше этот город был одним из самых красивых на Донбассе, а его население составляло более 70 тыс. человек.

– В Maxar Technologies показали, как руины Бахмута выглядят на снимках со спутника. Кадры показывают масштабные повреждения и разрушения жилых домов и промышленных предприятий.

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