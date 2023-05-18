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Остатки ЧВК "Вагнер", "Шторм" и "Барс": Череватый рассказал, какие силы РФ перебрасывает на Бахмутское направление

Дарья Дурова
War
2 минуты
5,4 т.
Бои на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины продолжают постепенное продвижение на флангах в районе Бахмута Донецкой области. За минувшие сутки нашим винам удалось пройти до 1700 метров вперед на отдельных участках. Оккупанты при этом и дальше пытаются захватить Бахмут, перебрасывая туда подкрепление.

Видео дня

Это силы частной военной компании "Вагнер", штурмовые роты "Шторм Z" (составленные из преступников, не успевших попасть в тюрьму), боевой армейский резерв "Барс", а также подразделения регулярной армии противника. Об этом сообщил в эфире "Ми – Україна" спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Череватый в эфире телеканала

Российские захватчики надеются, что живая сила усилит их, тянут на Бахмутское направление все, что могут.

"Также они привлекают территориальные войска, войска регулярные – танковые, мотострелковые и воздушно-десантные войска. И все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными", – отметил представитель ВСУ.

В целом за минувшие сутки (17 мая) на Бахмутском направлении враг 487 раз открывал огонь по позициям украинских войск со ствольной, реактивной артиллерии. Произошло 25 боестолкновений, шесть авианалетов.

В боях было уничтожено 130 российских оккупантов, 145 ранено, четыре попали в плен.

Боевые действия в районе Бахмута. Карта

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети показали новые фото уничтоженного противником Бахмута. Раньше этот город был одним из самых красивых на Донбассе, а его население составляло более 70 тысяч человек.

– В Maxar Technologies показали, как руины Бахмута выглядят на снимках со спутника. Кадры показывают масштабные повреждения и разрушения жилых домов и промышленных предприятий.

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