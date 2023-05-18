Остатки ЧВК "Вагнер", "Шторм" и "Барс": Череватый рассказал, какие силы РФ перебрасывает на Бахмутское направление

Силы обороны Украины продолжают постепенное продвижение на флангах в районе Бахмута Донецкой области. За минувшие сутки нашим винам удалось пройти до 1700 метров вперед на отдельных участках. Оккупанты при этом и дальше пытаются захватить Бахмут, перебрасывая туда подкрепление.

Видео дня

Это силы частной военной компании "Вагнер", штурмовые роты "Шторм Z" (составленные из преступников, не успевших попасть в тюрьму), боевой армейский резерв "Барс", а также подразделения регулярной армии противника. Об этом сообщил в эфире "Ми – Україна" спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские захватчики надеются, что живая сила усилит их, тянут на Бахмутское направление все, что могут.

"Также они привлекают территориальные войска, войска регулярные – танковые, мотострелковые и воздушно-десантные войска. И все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными", – отметил представитель ВСУ.

В целом за минувшие сутки (17 мая) на Бахмутском направлении враг 487 раз открывал огонь по позициям украинских войск со ствольной, реактивной артиллерии. Произошло 25 боестолкновений, шесть авианалетов.

В боях было уничтожено 130 российских оккупантов, 145 ранено, четыре попали в плен.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети показали новые фото уничтоженного противником Бахмута. Раньше этот город был одним из самых красивых на Донбассе, а его население составляло более 70 тысяч человек.

– В Maxar Technologies показали, как руины Бахмута выглядят на снимках со спутника. Кадры показывают масштабные повреждения и разрушения жилых домов и промышленных предприятий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!