Цветущий город превратился в руины: появились жуткие фото разрушенного оккупантами Бахмута

Уже более десяти месяцев продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут на Донетчине. Враг все это время не оставляет попыток захватить город, оставляя за собой лишь разрушенные дома и убитое мирное население, которое они пришли "освобождать".

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В сети появились кадры нынешнего Бахмута, который оккупанты превратили в настоящие руины. Так, раньше Бахмут был одним из самых красивых городов Донбасса, где счастливо жили более 70 тысяч человек.

Несокрушимый и цветущий город Бахмут захватчики превратили в пепелище, фото и видео из нынешнего города сейчас напоминают кадры из апокалиптических фильмов. Вот такое "освобождение" принесло государство-террорист на украинские земли.

"Бахмут. "Освобождение". Спасибо, Россия! Вот теперь можно жить, не то что при Украине", – прокомментировал фото из полностью разрушенного города украинский журналист Денис Казанский.

Напомним, ранее в Maxar Technologies показали, как Россия за год превратила Бахмут в руины. На кадрах видны масштабные повреждения и разрушения жилых домов и промышленных предприятий.

Также рассказывалось, что после успешных контратак ВСУ захватчики пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте. Они укрепили свои силы в районе города для "стабилизации ситуации" и недопущения украинских прорывов, отмечают аналитики ISW.