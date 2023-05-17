Войска РФ пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте после успешных контратак ВСУ – ISW

Российские оккупанты на Бахмутском направлении начали предпринимать попытки усилить тактические наступательные действия, несмотря на то, что Украина явно сосредоточилась на ограниченных и локальных контратаках. Вражеские войска укрепили свои силы в районе населенного пункта для стабилизации ситуации.

Видео дня

Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW) за 16 мая. Там отметили, что об усилении сил РФ в Бахмуте накануне заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. Кроме того, один из российских военкоров сообщил о развертывании четырех неустановленных российских батальонов на флангах вокруг города. Это сделано с целью предотвращения украинских прорывов.

Аналитики указали, что заявления российской стороны о подкреплении сил оккупантов согласуются с информацией заместителя министра обороны Украины Анны Маляр от 15 мая. Она сообщила, что захватчики развертывают дополнительные воздушно-десантные силы (ВДВ) для защиты флангов Бахмута, предположительно с других участков фронта.

Также в ISW сообщили, что по состоянию на 16 мая российские силы продолжали добиваться незначительных успехов в самом Бахмуте, а Минобороны РФ продолжает утверждать, что российские силы вокруг города сосредоточены на отражении украинских контратак.

При этом в Институте считают, что постоянная концентрация войск оккупантов на Бахмуте может свидетельствовать о том, что немедленные тактические проблемы могут подорвать более масштабные усилия россиян.

Напомним: также накануне Маляр сообщила, что российские войска стирают Бахмут с лица земли артиллерией. Благодаря варварским обстрелам захватчикам удается медленно продвигаться внутри города, украинские войска же за несколько дней освободили около 20 кв. км к северу и югу от Бахмута. При этом защитники Украины делают максимум и даже больше, подчеркнула она.

"Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", – пояснила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– воин 5-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что украинские воины продвинулись на южном фланге Бахмутского направления на 2,5 км. Ранее линия обороны проходила вплотную к селу Ивановское, ныне же украинские воины продвигаются в направлении Клещеевки и могут перерезать один из основных путей поставок войск РФ в Бахмут;

– в британской разведке сообщили, что наемники из ЧВК "Вагнер" медленно продвигаются в Бахмуте. Однако украинские воины за последние дни добились тактического прогресса и стабилизировали фланги вокруг города в свою пользу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!