Продолжаются тяжелые бои с разным результатом: Маляр рассказала о ситуации на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжаются многомесячные изнурительные бои с разными результатами, российские войска просто стирают город с лица земли артиллерией. Благодаря варварским обстрелам захватчикам удается медленно продвигаться внутри Бахмута, украинские войска же за несколько дней освободили около 20 кв. км к северу и югу от Бахмута.

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То, что украинские войска так долго не только сдерживают врага, имеющего значительное преимущество в личном составе и вооружениях, но еще и освобождают родную землю, свидетельствует: украинские войска делают максимум и даже больше. О ситуации на Бахмутском направлении рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что любые новости с Бахмутского направления следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста событий.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", – отметила Маляр.

Представительница Минобороны подчеркнула: то, что делают украинские воины, свидетельствует об их чрезвычайной стойкости, профессионализме и мотивированности. Ведь иногда они действуют за пределами возможностей.

"В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше. То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение – это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессионализма командования обороной. Я напомню, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружениях. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных, еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", – отметила Маляр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в минобороны Британии заявили, что ВСУ добились тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги. Украинские воины улучшили свои позиции и отбросили врага от "дороги жизни".

Также сообщалось, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил воинов ВСУ на передовой на Бахмутском направлении и вручил награды героям. Он поблагодарил защитников за несокрушимость, за успешные контрнаступательные действия и за то, что они сдерживают врага, давая время на подготовку бригадам, которые пойдут в контрнаступление.