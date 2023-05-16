Сырский посетил воинов ВСУ на передовом Бахмутском направлении и вручил награды. Видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, осуществляющий командование Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский посетил украинских воинов на Бахмутском направлении. На передовых позициях украинских защитников он вручил награды бойцам, которые героически держат оборону и осуществляют контрнаступательные действия на некоторых направлениях.

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Сырский назвал украинских воинов героями, создающими новую страницу истории войны с Россией и вводящими в ступор врага, отражая территории, которые россияне устилали своими труппами в течение многих месяцев. Видео с передовой Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Бахмутское направление. Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них является автором новой страницы истории нашей войны. "Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным мерам на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", – подчеркнул генерал.

Командующий Восточной группировкой войск, обращаясь к защитникам, назвал их героями, которые "ввели в ступор" врага и выбивают россиян с позиций вокруг Бахмута – города, который захватчики уже практически считали своим.

"Россияне не знают, где наступление, что происходит под Бахмутом, который они уже считали своим, который, как они рассказывали, уже практически окружен и осталось былально "100 метров", чтобы его окончательно взять и поставить свои флаги. Сейчас ситуация совершенно иная. Несмотря на то, что "Вагнер" весь залез в этот Бахмут, как крысы в мышеловку, мы с вами с севера, с юга продолжаем наступательные действия, вы вместе с другими бригадами двигаетесь вперед, вы одерживаете победы и приближаете время нашей окончательной Победы. И вы даете время подготовиться нашим частям, которые будут участвовать в наступательной операции", – обратился к военным Сырский.

Он поблагодарил каждого героя за несокрушимость.

"Спасибо за вашу работу, за ваши результаты, за уничтожение коварного врага, вторгшегося на нашу землю, и еще раз хочу пожелать, чтобы после выполнения боевых задач вы возвращались в свои подразделения живыми и невредимыми", – подчеркнул командующий.

Сырский также рассказал, что отметил наградами наших защитников, и подчеркнул героизм воинов из 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад, совершавших настоящие подвиги на поле боя.

"Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Просчитали все возможные сценарии развития событий", – добавил Сырский.

Напомним, 13 мая Сырский заявил о продвижении ВСУ на отдельных участках фронта. По его словам, оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Украинские воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.

Также генерал прокомментировал успехи ВСУ на Бахмутском направлении. Генерал-полковник отметил, что украинские воины борются с меньшим ресурсом, чем имеет враг, но несмотря на это, защитникам удается разрушать планы российских оккупантов.

В то же время он подчеркнул, что это лишь частичный успех, и именно так его нужно воспринимать. Сырский обратил внимание, что операция по обороне Бахмута продолжается и все необходимые для обороны решения приняты.

Между тем в Минобороны Британии утром 16 мая констатировали, что ВСУ добились тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги и отбросив врага на некоторых направлениях, в частности, от "дороги жизни".