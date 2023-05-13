Враг теряет технику и живую силу: Сырский заявил о продвижении ВСУ на некоторых участках фронта. Карта

На Бахмутском направлении идет оборонительная операция. Украинским воинам удалось продвинуться вперед на некоторых участках фронта и нанести врагу потери в живой силе и технике.

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Об этом 13 мая заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. В то же время, по данным Deepstate, изменения на карте боевых действий наблюдаются к востоку от Ступочек и к югу от Ивановского.

Сырский подтвердил успехи украинских воинов в Бахмутском направлении.

"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины продвигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" – отметил командующий Восточной группировкой войск.

В то же время, он не назвал, на каких именно участках защитники продвинулись защитники.

На карте боевых действий от Deepstate зафиксированы некоторые изменения, которые могут свидетельствовать об определенном продвижении ВСУ вглубь позиций врага.

Украинские военные продолжают отвергать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ продвигаются в глубину позиций врага.

На карте увеличилась "серая зона", где идут бои. В частности, "посерели" участки к востоку от населенного пункта Ступочки, а также к югу от Ивановского.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ удалось пробить линию обороны оккупантов со стороны Хромового. При этом украинские воины констатируют, что враг деморализован, поэтому в результате штурмовых действий они отбросили оккупантов на 500-600 м со стороны Хромового и заняли позиции на господствующих высотах, что улучшило тактическую ситуацию вокруг Бахмута.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута и рассказали о локальных контратаках.