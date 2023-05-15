'Мы можем двигаться вперед': Сырский прокомментировал успехи ВСУ на Бахмутском направлении

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении является лишь первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Даже в сверхсложных условиях украинские воины могут двигаться вперед и уничтожать врага.

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Однако удачные продвижения последних дней – это лишь частичный успех. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет Telegram-канал Military Media Center.

По его словам, украинские военнослужащие продолжают операцию по обороне Бахмута Донецкой области. Сырский подчеркнул, что последние несколько дней показали, что ВСУ могут двигаться вперед и уничтожать врага даже в сверхсложных условиях.

Генерал-полковник отметил, что украинские воины сражаются с меньшим ресурсом, чем враг, но несмотря на это защитникам удается разрушать планы российских оккупантов.

"Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей", – заявил Сырский.

Вместе с тем он акцентировал, что это лишь частичный успех, и именно так его нужно воспринимать. Сырский обратил внимание, что операция по обороне Бахмута по-прежнему продолжается, и все необходимые для обороны решения приняты.

Также командующий Сухопутными войсками заявил, что все возможные сценарии развития событий были отработаны с командирами прямо на месте боевых действий.

Напомним, Силы обороны Украины 14 мая продолжили контратаки в районе Бахмута и продвинулись там на двух направлениях. Российские войска не достигли дополнительных подтвержденных успехов в городе-крепости и вокруг него, в то же время вели ограниченные наступления на линии Авдеевка – Донецк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины ход боев под Бахмутом назвали прелюдией к контрнаступлению ВСУ. Там отметили, что Силы обороны перехватили инициативу в боях за город-крепость, однако это еще не означает, что он будет полностью освобожден от врага в ближайшие дни.

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