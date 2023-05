ВСУ продвинулись на двух направлениях под Бахмутом: в ISW рассказали о ходе боев. Карта

Силы обороны Украины 14 мая продлили контратаки в районе Бахмута и продвинулись там на двух направлениях. Российские войска не достигли дополнительных подтвержденных успехов в городе-крепости и вокруг него, в то же время вели ограниченные наступления на линии Авдеевка – Донецк.

На этом фоне министерство обороны РФ пытается отвлечь внимание от успехов ВСУ под Бахмутом, восхваляя усилия России в обороне против украинских контратак. О ходе боевых действий рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

ВСУ продвинулись на двух направлениях под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение 14 мая Силы обороны захватили более 10 российских позиций на северной и южной окраинах Бахмута.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска наступали в направлении Берховки, Клищиевки и Курдюмовки, а также заняли новые неустановленные позиции вблизи населенных пунктов и дополнительно продвинулись на Ягодное со стороны Богдановкой.

В то время как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пытался возразить это, говоря, что ВСУ в те сутки "не проводили никаких атак".

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 14 мая отметил, что главная цель Украины в Бахмуте – уничтожить районы сосредоточения российских войск и окружить город, а не вести фронтовое наступление.

Он подчеркнул, что в последнее время украинские силы продвинулись на некоторых участках до 300 метров, а Маляр сообщила, что наши военные продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.

Попытки оккупантов возле Бахмута

По состоянию на 14 мая войска РФ не добились дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях, отмечают в ISW. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты проводили неудачные наступления в самом городе-крепости, а также в 9 км к северо-западу от него вблизи Григоровки, Богдановки и Хромово, и в пределах 14 км к юго-западу от Бахмута вблизи Белой Горы и Предтечино.

Основатель ЧВК "Вагнер" 13 мая заявил, что его боевики продвинулись в Бахмуте на 500 метров, а украинские силы якобы контролируют 1,78 кв. км города. Другие же пропагандисты подтвердили, что армия РФ совершила неудачные наземные атаки возле Орехово-Василевки (11 км северо-западнее Бахмута).

В то же время в ISW отметили, что 14 мая ВС РФ продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка – Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отбили многочисленные российские атаки врага возле Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

В то время как спикер российской южной группировки войск Вадим Астафьев заявлял, якобы оккупанты препятствовали украинским силам провести разведку боевых действий возле Марьинки.

Один из пропагандистов утверждал, что бои продолжаются у Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки) и Крутой Балки (4 км северо-восточнее), но линия фронта на участке Авдеевка – Донецк остается неизменной.

"14 мая российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой области. Спикер российской восточной группировки войск Александр Гордеев заявил, что российские войска сорвали попытку украинской разведывательной операции в неопределенном районе западной части региона", – указали в ISW попытки российских военачальников умалять скрывать успехи ВСУ собственными "продвижениями".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины ход боев под Бахмутом назвали прелюдией к контрнаступлению ВСУ. Там отметили, что Силы обороны перехватили инициативу в боях за город-крепость, однако это еще не означает, что он будет полностью освобожден от врага в ближайшие дни.

