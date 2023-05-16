ВСУ добились тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги: разведка Британии оценила ход боев. Карта

Российские наемники из частной военной компании "Вагнер" медленно продвигаются в Бахмуте. Однако украинские воины за последние дни добились тактического прогресса и стабилизировали фланги вокруг города в свою пользу.

Видео дня

Украинским силам удалось отбросить россиян к северо-западу от города, несколько продвинуться на юге, восстановить более безопасное использование ключевой дороги из Часова Яра через Хромово и сдерживать вражеское наступление по линии канала Северский Донец – Донбасс. Об этом в новой сводке сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве констатировали, что "вагнеровцы" медленно продвигаются в Бахмуте. При этом за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги вокруг Бахмута в свою пользу.

"Кроме продвижения к югу от города, украинские атаки отбросили российскую линию фронта северо-западнее от города. Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки 0506. Украина сдерживает продвижение России на запад по линии канала Северский Донец – Донбасс, преобразование водный путь на препятствие в рамках глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", – отметили в Минобороны Британии.

Напомним, накануне в Институте изучения войны отметили, что ВСУ продвинулись по двум направлениям под Бахмутом.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 14 мая отметил, что в последнее время украинские силы продвинулись на некоторых участках до 300 метров, а Маляр сообщила, что наши военные продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута и добавила, что в течение 14 мая Силы обороны захватили более 10 российских позиций на северной и южной окраинах города.

Российские войска не достигли дополнительных подтвержденных успехов в городе-крепости и вокруг него, в то же время вели ограниченные наступления на линии Авдеевка – Донецк.