Силы обороны могут перерезать войскам РФ один из основных путей снабжения Бахмута, – боец ВСУ

Украинские воины продвинулись на южном фланге Бахмутского направления на 2,5 км. Ранее линия обороны проходила вплотную к селу Ивановское, ныне же украинские воины продвигаются в направлении Клещеевки и могут перерезать один из основных путей поставок войск РФ в Бахмут.

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Сейчас россияне в Бахмуте сами себя загоняют в ловушку, перед ними реально замаячила угроза оцепления. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал воин 5-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

По его словам, в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, однако в последнее время украинские воины добились на этом направлении определенных успехов.

Военный рассказал, что украинские силы продвинулись на южном фланге на 2,5 км. Он отметил, что ранее линия обороны проходила вплотную к селу Ивановское. А сейчас ВСУ уже двигаются в направлении Клещеевки и могут перерезать один из основных путей поставок войск РФ в Бахмут.

"Враг сам себя загоняет в ловушку. Город находится в низине. Господствующие высоты со стороны Часового Яра и так были наши, мы контролировали город с высоты. Сейчас еще с южного направления видим город. Поэтому эта вся тактика Пригожина (владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. – Ред.) по продвижению вперед – это увидеть окрестности Бахмута и умереть. Других вариантов нет", – подчеркнул Сиротюк.

Он констатировал, что во вражеских рядах растет уныние и неверие в возможность успешного для россиян завершения Бахмутской операции.

"И это правда, что враг обессиливается. И главное, что мы видим: враг пытается контратаковать. Наше продвижение не дается нам легко. Но мы видим, что у врага подорван дух. Они сами не верят в возможность успешной операции здесь, в районе Бахмута. Они понимают, что брошены фактически на убийство, на самоубийство – те, что сейчас здесь напротив нас стоят российские регулярные части. Этого победного духа нет. Видим, что у них плохое нравственное состояние. Видим по их пленным. Видим это потому, что бросают офицеров, пытающихся вести в бой, отбивать утраченные позиции. Это им не удается", – отметил Сиротюк.

Защитник также отметил, что Силы обороны пусть нелегко и постепенно, но продвигаются вперед, продавливая фланги россиян. Поэтому для оккупантов в Бахмуте их "победная операция" может закончиться не просто плохо, а очень плохо.

"То, что мы понемногу продавливаем их фланги и заходим по бокам, это в дальнейшем сыграет злую шутку с Пригожиным и его "Вагнером". Потому что после Бахмутской операции это уже будет конец истории Пригожина в Украине, но это может быть роковой конец. Потому что они еще в конце концов могут попасть в окружение", – подчеркнул военнослужащий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минобороны Британии заявили, что ВСУ добились тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги. Украинские воины улучшили свои позиции и отодвинули врага от "дороги жизни".

Также сообщалось, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил воинов ВСУ на передовой на Бахмутском направлении и вручил награды героям. Он поблагодарил защитников за несокрушимость, за успешные контрнаступательные действия и за то, что они сдерживают врага, давая время на подготовку бригадам, которые пойдут в контрнаступление.