В Maxar Technologies показали, как Россия через год превратила Бахмут в руины. Спутниковые фото

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут Донецкой области. Этот город стал эпицентром интенсивных боевых действий на фронте.

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Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки Бахмута. На кадрах заметны масштабные повреждения и разрушения жилых домов и промышленных предприятий.

Компания Maxar заявила, что "районы жилых домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие обломки".

"Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричнево-красной пылью и обломками", – говорится в сообщении.

Восточные районы города Бахмута испытывают самые серьезные разрушения, особенно отчетливо это видно на снимках. Ранее Россия заявила о контроле над этой частью города, однако разрушения свидетельствуют о продолжающихся боевых действиях и нестабильной обстановке в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на 448-е сутки войны за Бахмут идут ожесточенные бои. На этом направлении враг безуспешно атаковал в направлении Ивановского, нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого, а также обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области.

– После успешных контратак ВСУ захватчики пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте. Они укрепили свои силы в районе города для "стабилизации ситуации" и недопущения украинских прорывов, отмечают аналитики ISW.

– Военный ВСУ рассказал, что украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмутского направления на 2,5 км. По его словам, они продвигаются в направлении Клещиевки и могут перерезать один из основных путей поставок врага.

– В военной разведке Британии отметили, что "Вагнер" медленно продвигается в Бахмуте, а украинские силы добились тактического прогресса и стабилизировали фланги в свою пользу.