За Бахмут и Марьинку идут тяжелые бои, ВСУ уничтожили за сутки четыре состава БК врага – Генштаб

За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта состоялось 55 боевых столкновений Сил обороны Украины и российских захватчиков. Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 17 мая. Отмечается, что защитники Украины не прекращают наносить потери вражеским войскам.

Потери армии РФ за сутки

В частности, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, со своей стороны, тоже дали порки захватчикам и поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 состава боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов за сутки.

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