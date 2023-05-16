Россия ударила по Николаеву: после взрывов начались пожары, ранена женщина. Фото

Поздним вечером 16 мая страна-агрессор Россия снова ударила по Николаеву. В городе раздались взрывы, а после начались пожары. Известно о пострадавшей.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Он призвал николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Есть пожары после взрывов. Все службы отработают – после отбоя дадим официальную информацию", – сообщил Сенкевич.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию об атаке. Он также акцентировал на том, что люди не должны постить кадры прилетов и концентрации техники ВСУ.

"Необходимо попросить apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубить пальцы" внести в КПК. 1 объект – локализация, открытая территория (без жертв)", – сообщил Ким.

Позже он добавил, что есть пострадавшая – женщина, осколочное ранение. Также Ким показал цель оккупантов. Ею оказался обычный супермаркет.

"Я все-таки выложу одну из военных целей россиян... И да, не взрывается или не долетает 1 из 4 "суперсовременных аналоговнетных ракет свежей партии" – это русский стандарт сейчас. Покупайте русское оружие: даем гарантию 75% что сработает", – написал глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе.

В регионе на отлично сработала ПВО, сбив все вражеские цели, однако их обломки упали в нескольких районах и есть пострадавшие.

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