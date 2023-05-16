Россия устроила ночную атаку на Киев: прогремели мощные взрывы, сообщают о работе ПВО

В ночь на вторник, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы. Оккупационные войска России в очередной раз атаковали украинскую столицу с неба.

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Воздушная тревога в это время была объявлена по всей Украине. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Местные жители слышны залпы и вспышки в небе.

В КОВА также предупредили о ракетной опасности и сообщили о работе противоветровой обороны.

"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Перейдите в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие!" – заявили в администрации региона в Telegram.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram подтвердил работу ПВО по враждебным целям.

"ПВО работает по целям, не снимайте и не выкладывайте видео", – написал он.

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