Россия устроила ночную атаку на Киев: прогремели мощные взрывы, сообщают о работе ПВО
В ночь на вторник, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы. Оккупационные войска России в очередной раз атаковали украинскую столицу с неба.
Воздушная тревога в это время была объявлена по всей Украине. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Местные жители слышны залпы и вспышки в небе.
В КОВА также предупредили о ракетной опасности и сообщили о работе противоветровой обороны.
"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Перейдите в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие!" – заявили в администрации региона в Telegram.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram подтвердил работу ПВО по враждебным целям.
"ПВО работает по целям, не снимайте и не выкладывайте видео", – написал он.
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