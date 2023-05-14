Россия провела седьмую воздушную атаку на Киев с начала мая: украинская ПВО отработала по полной

В ночь на 14 мая государство-террорист Россия устроила седьмую с начала мая воздушную атаку на украинскую столицу. Все дроны-разведчики, запущенные в Киев, были уничтожены силами ПВО.

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Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко. По его словам, БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, вероятно, для выявления позиций ПВО, ликвидированы на дальних подступах.

"После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления! Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет", – добавил Попко.

Напомним: в ночь на воскресенье РФ устроила новую ракетную атаку на Украину. Взрывы раздались в Тернополе – там зафиксирован прилет в промзону, произошло возгорание нежилого здания. В результате атаки травмированы двое гражданских – работники предприятия. Предварительно они получили осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях.

Также взрывы прогремели в Новобаварском районе Харькова. По предварительной информации, город находился под обстрелом РСЗО С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения;

– также 13 мая россияне ударили из РСЗО "Смерч" по Константиновке Донецкой области. Под вражеским огнем оказались многоэтажки и частные дома, АЗС, аптека, магазины.

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