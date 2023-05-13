Оккупанты обстреляли Константиновку на Донетчине из 'Смерча': два человека погибли, 10 ранены

Войска РФ 13 мая ударили из РСЗО "Смерч" по Константиновке Донецкой области. Под вражеским огнем оказались многоэтажки и частные дома, АЗС, аптека и магазины.

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Погибли двое горожан, среди них 15-летняя девушка. Ранены десять человек, в том числе и двое подростков. О последствиях вражеского удара по Константиновке рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Очередной вражеский теракт унес жизни двух жителей Константиновки, еще десять горожан получили ранения.

"13 мая 2023 года оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Константиновку. В результате атаки оккупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка. Десять человек получили ранения разной степени тяжести – среди них двое подростков 15 и 16 лет. Их доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины", – рассказали в ОГПУ.

По предварительным данным, по Константиновке захватчики били из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за очередного военного преступления РФ.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ" , – отметили в ОГПУ.

Напомним, в ночь на 13 мая на Хмельнитчине враг попал в критическую инфраструктуру. В результате атаки иранских дронов-камикадзе по состоянию на 16 часов известно по меньшей мере о 30 раненых. О погибших не сообщалось.

В облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.