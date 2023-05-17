Буданов: должны сделать все, чтобы закончить войну 2023 года

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что нужно закончить войну до конца текущего года. Он считает, что для победы Украины должны быть приложены все возможные усилия.

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Об это Буданов рассказал в интервью проекту "Разные люди". Он отметил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал, но при этом выстроили мощную оборону (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы постепенно двигаемся к победе. У нас было оккупировано более 40% территории с 24 февраля. Сейчас – менее 30%. Прогрессия, как говорится, на лицо. Мы должны все сделать, чтобы в 2023 году все закончить", – сказал Буданов.

Глава ГУР привел подробности о том, как враг пытается противостоять контрнаступлению ВСУ.

"Он (наступательный потенциал у россиян – Ред.) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции", – сказал Буданов.

Ранее Буданов объяснил заявления о приближении контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, таким образом, Украина хочет запутать и дезориентировать противника.

В то же время, россияне полным ходом готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны враг собрал уже 150 тысяч военных.

В то же время на временно оккупированных территориях Украины растут панические настроения среди российских захватчиков и местных предателей. Поэтому многие коллаборанты убегают на территорию государства-террориста РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, план украинского контрнаступления по объективным причинам держится в секрете. Если учесть то, как много фортификационных сооружений возвели оккупанты на юге – восточнее Запорожья, можно заключить, что россияне ожидают активных действий украинских Сил обороны именно на этом направлении.

Российские войска наносят удары по глубокому тылу в Украине, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением, а также на возможность пополнения ресурсов. Тем временем из оккупированного Крыма из-за "бавовны" выезжать "понаехавшие".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия точно почувствует, когда начнется контрнаступление украинских войск.

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