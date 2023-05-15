Охватили панические настроения: коллаборанты массово убегают с оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины нарастают панические настроение среди российских захватчиков и местных предателей. Из-за этого многие коллаборанты сбегают на территорию государства-террориста РФ.

Видео дня

Примечательно, что оккупанты пытаются запретить коллаборантам уехать в Россию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Среди предателей на временно оккупированных территориях распространяются панические настроения, и многие уже выехали с территории Украины.

Стоит отметить, что руководство оккупационных так называемых "администраций" запретило выезжать значительной части коллаборантов. Однако предатели все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи на территорию государства-террориста РФ.

Напомним, российские захватчики продолжают объявлять так называемую "эвакуацию" мирных жителей на временно оккупированных территориях. Вслед за Запорожской и Херсонской областью оккупанты объявили об "эвакуации" на Харьковщине.

К слову, российская оккупационная армия активно занимается грабежом и мародерством на временно оккупированных территориях. Значительно возросло количество таких случаев с начала мая в Запорожской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".

Ранее сообщалось, что захватчики под прикрытием "эвакуации" разграбили все предприятия в Запорожской области. Наворованное оборудование россияне массово вывозят во временно оккупированный Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили российские паспорта в начале оккупации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!