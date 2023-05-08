Россияне сворачивают оккупационную администрацию в Скадовске: эвакуацию проводят по морю – Генштаб

Захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений.

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К утру 7 мая значительная часть оккупационной администрации покинула город вместе со своими семьями. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Украины от 8 мая.

"В Скадовске отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительную часть российской оккупационной администрации", – говорится в ссообщении.

Похожая ситуация сейчас разворачивается в других населенных пунктах Херсонской области, таких как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем через сухогруз, через порт города Бердянск", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллаборанты во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области, похоже, не сомневаются в Вооруженных силах Украины и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

Тем временем на участке от Мариуполя до Бердянска войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты установили там "зубы дракона", предназначенные для остановки движения бронетехники.