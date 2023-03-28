Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты установили "зубы дракона" от Мариуполя до Бердянска. Фото

Российские военнослужащие на временно оккупированной территории юга Украины готовятся к контрнаступлению Сил обороны. Они установили бетонные треугольники, известные как "зубы дракона", за Мариуполем в сторону Бердянска.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram 28 марта. Пресс-служба показала, как выглядят фортификационные сооружения противника.

На фото видно, что "зубы дракона" захватчики выстроили в три ряда, а на дорогах поставили свои блокпосты.

"Так "глубокий тыл" превращается в оборонительную линию. Захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ. Но не учли одно – это их не спасет", – отметили в горсовете.

Ранее стало известно, что командование ВС РФ поручило солдатам рыть окопы вдоль трассы Мариуполь – Донецк в районе села Гранитное Волновахского района.

Кроме того, оккупанты вырыли около 200 км траншей вдоль побережья Крыма. Под видом реконструкции набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно в оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области смелые жители включили песни на украинском языке на оживленной улице. Город ждет возвращения домой – в Украину.

– Ранее на улицах Мариуполя патриоты устроили смелую акцию, напомнив захватчикам, что ВСУ близко.

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