Никакой паники нет? Оккупанты начали рыть окопы вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Фото

В рядах оккупационных войск РФ, засевших на временно захваченных территориях Украины, продолжается паника из-за возможного контрнаступления ВСУ. На фоне новостей о нем и периодической "бавовны", в последнее время долетающей до городов далеко за линией фронта, они начали массово строить укрепления.

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В частности, рыть окопы командование ВС РФ поручило уже и солдатам вдоль трассы Мариуполь – Донецк. Об этом сообщил действующий советник мэра украинского города-героя Петр Андрющенко, опубликовав в Telegram-канале фотодоказательства (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах показана автодорога, соединяющая захваченный год назад Мариуполь с облцентром, находящимся в "лапах" российских террористов еще с 2014 года.

По обе стороны дороги российские воины строят укрепления, причем делают это вручную. По словам Андрющенко, солдат ВС РФ с лопатами заметили в нескольких местах трассы.

В частности, оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь – Донецк в районе села Гранитное Волновахского района и возле виадука, объединяющего дороги из Донецка на Бердянск и Мариуполь.

"Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направлении Донецка", – прокомментировал украинский чиновник.

Напомним: российские оккупанты вырыли около 200 км траншей вдоль побережья Крыма. Под видом реконструкции набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытия.

Так, полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ. Причем истерия вокруг грядущего освобождения Крыма достигла небывалых высот.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты армии РФ перебрасывают военную технику из Донецка в Мариуполь. Речь идет о танках, грузовиках, пушках, передвижение которых зафиксировали на видео.

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