Оккупанты подняли авиацию: под Мариуполем "бавовна", виднеется дым. Фото

В районе временно оккупированного Мариуполя (Донецкая область) днем 13 марта прогремели взрывы. В сети предполагают, что это была "бавовна" с последующей детонацией.

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О том, что у захватчиков неспокойно, сообщил Telegram-канал "Маріуполь.Спротив". По их данным, что-то произошло в стороне населенного пункта Старый Крым.

"Бавовна" с детонацией. Взрыв за взрывом", – написали партизаны, ссылаясь на местных жителей. После громких звуков близ Мариуполя видели дым в небе.

Примерно в это же время российские захватчики подняли в небо свои самолеты. Их было минимум два, какие задачи они выполняли – неизвестно, но, возможно, что-то сбивали в небе, поскольку было видно характерные белые полосы.

Официально о причине взрывов на оккупированной территории в украинском командовании не рассказывали. А так называемая незаконная российская "администрация" постоянно умалчивает о реальности, заявляя, что "все спокойно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 марта партизанская организация "Атеш" объявила, что начала действовать в оккупированном Мелитополе Запорожской области. "Задачи поставлены и готовятся к выполнению", – предупредили патриоты российских захватчиков.

– 5 марта в Мелитополе украинские защитники ударили сразу по двум военным базам оккупационной армии России. 3 марта взрывы, по данным местных жителей, прогремели на полигоне для подготовки российских "мобиков" недалеко от Мелитополя.

– "Бавовна" продолжилась и 11-го числа. По меньшей мере 10 громких взрывов слышали в северной части города.

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