Боятся ВСУ? Оккупанты вырыли около 200 км траншей вдоль побережья Крыма. Видео

Российские оккупанты вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытия.

Видео дня

Накануне очевидцы показали, как фортификационные сооружения выглядят изнутри, в частности вокруг Евпатории. А ныне в сети появилось видео, демонстрирующее масштабы их протяженности (чтобы просмотреть, сделайте новость до конца).

По словам представителя украинского Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, оккупанты вырыли длинные траншеи, чтобы уберечься от потенциальной высадки украинского десанта на полуостров.

На кадрах со спутника, которые он опубликовал в своем Telegram-канале "Погляд Назара", видно, что вражеские окопы на берегу Черного моря растянулись на сотни километров.

Очевидно, что роя окопы и возводя в них фортификационные сооружения, захватчики не пренебрегали уничтожением всего, что было на пляжах.

"Траншеи около 200 км вырыли оккупанты вдоль крымских пляжей. На видео – окопы в Евпатории. Это так армия РФ пытается уберечься от высадки украинского десанта. Крым это – Украина", – прокомментировал представитель ОК "Юг".

Ранее крымчанин снял видео с пляжа в Евпатории, показав, как захватчики "реконструировали" крымскую набережную. Он заявил, что траншеи растянулись на 200 км по всему побережью западного Крыма, и пожаловался, мол, из-за порядков военных РФ местным негде будет отдыхать.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на значительное давление и репрессии со стороны оккупантов, в Крыму усилилось партизанское движение. Активисты не перестают напоминать российским захватчикам и их приспешникам, что Крым – это Украина.

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