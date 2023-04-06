В Бердянске оккупанты и коллаборанты начали готовиться к бегству: согласовали план ''эвакуации'' - СМИ

Коллаборанты во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области, похоже, не сомневаются в Вооруженных силах Украины и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

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Рядовых предателей при этом забирать с собой никто не планирует. Распоряжение оккупационной "администрации" Бердянска попало в руки активистам бердянского сопротивления.

"Опачки….а что попало нам в руки! Вот, собственно, и доказательство нашей вчерашней информации! Сектанты "расиси тут навсегда" решили спасать свои подгоревшие п*каны, при чем, сауленка и его подлабызники считают, что они "подлежат эвакуации в первую очередь", – сопроводили документ комментарием в Telegram-канале "Бердянское сопротивление".

Активисты обратили внимание на тот факт, что рядовых предателей, перешедших на сторону российских оккупантов, "спасать" никто не собирается.

"Как видите, никто и не собирался вывозить с собой ту часть населения города, которая переметнулась на сторону болота. Это уже 2 акт Харьковско-Херсонского сценария, нам осталось дождаться момента "случайного" оставления или забывания свинос*баками списков предателей))) Подготовка к побегу полностью провалена руснявым нквд, кто-то получит понижение)). Ну, а колаборантам и предателям хочется сказать только одно – МЫ ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!!! Ищите теперь нору или щель, в которой попытаетесь отсидеться", – добавили бердянские патриоты.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морпортов РФ. Также страна-агрессор планирует включение судоходного участка водных путей Херсонской области в список внутренних водных путей РФ. Такие намерения озвучил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Тем временем на участке от Мариуполя до Бердянска войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты установили там "зубы дракона", предназначенные для остановки движения бронетехники.