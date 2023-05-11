Готовятся к бегству? Оккупанты усилили мародерство на Херсонщине и Запорожье, награбленное вывозят даже по ночам, – Маляр

Российская оккупационная армия активно занимается грабежом и мародерство на временно оккупированных территориях. Значительно возросло количество случаев мародерства и краж оккупантами с начала мая в Запорожской и Херсонской областях.

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Захватчики воруют преимущественно транспортные средства, а также другое имущество мирных жителей под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар и Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области оккупанты, прикрываясь так называемой "эвакуацией", разворовывали материальные ценности местных предприятий и мирных жителей.

Только в Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" российские захватчики украли около 20 единиц автотранспорта, а также разграбили склад.

Кроме того, под предлогом "эвакуации" российской оккупационной администрации из Скадовска Херсонской области оккупанты вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

При этом Маляр отметила, что грузовое судно, которое прибыло 7 мая в порт временно оккупированного Бердянска российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.

Напомним, захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".

Ранее сообщалось, что захватчики под прикрытием "эвакуации" разграбили все предприятия в Запорожской области. Наворованное оборудование россияне массово вывозят во временно оккупированный Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили российские паспорта в начале оккупации.

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